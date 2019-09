Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda hedef 300 bin seyirci

Eryiğit, 10 Ekim'de Kayapınar Kültür Merkezi'nde, 14 Ekim'de de Oda Tiyatrosu'ndaki sahnede tiyatroseverlerle buluşacaklarını, oyunların provasının sürdüğünü, kendisinin de yeni sezonda 2 oyunda yer aldığını aktardı.

Bu sezon çocuk oyunlarıyla beraber seyircinin 20 farklı oyun izleyebileceğini kaydeden Eryiğit, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Orhan Asena Tiyatro Festivali'nin son gününde piyano resitali düzenlemiştik. O zaman sahnede kapanış konuşması yaparken seyircilere 3 sahnemiz olacağını duyurmuştum. Onlar da '20 oyun istiyoruz' diye istekte bulunmuştu. Sanırım onların isteklerini karşılayacağız. Repertuvarımız çok geniş. Komedi, drama, müzikal gibi her seyirci profiline uygun bir repertuvar hazırladık. Her kesime, her yaşa hitap edecek oyunlarımız var. Bu yıl seyirci sayısının 300 bine ulaşmasını umut ediyorum. Diyarbakır'da tiyatroya çok yoğun bir ilgi var ve seyirci isteklerini dile getiriyor. Daha çok ve daha fazla sahnede oyun istiyorlar. İsteklerine elimizden geldiğince cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu sezon çok heyecanlıyız."