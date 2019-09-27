Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda hedef 300 bin seyirci

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Bu yıl 300 bin seyirciye ulaşmayı hedefleyen Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 20 oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçen yıl sahnelediği oyunlarla 150 bin seyirci çeken Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda, yoğun ilgi sonucu açılan 2 yeni sahne ve hazırlanan 20 oyunla yeni sezonda tiyatroseverlerle buluşacak olmanın heyecanı yaşanıyor. Komedi, drama ve müzikal gibi geniş bir repertuvar hazırlanan tiyatroda, bu yıl 300 bin seyirciye perde açılması hedefleniyor. - "Diyarbakır'da tiyatroya çok yoğun ilgi var" Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü, geçen yıl 150 bin seyirciye varan yoğun talep üzerine 2 yeni sahne açmaya karar verdiklerini söyledi. Bunlardan birinin çocuk oyunlarının sahneleneceği Oda Tiyatrosu, diğerinin de Kayapınar Kültür Merkezi'ndeki sahne olduğunu ifade eden Eryiğit, sezona 3 Ekim'de Orhan Asena Sahnesinde sahneleyecekleri "Amak-ı Hayal" adlı oyunla başlayacaklarını bildirdi.

Eryiğit, 10 Ekim'de Kayapınar Kültür Merkezi'nde, 14 Ekim'de de Oda Tiyatrosu'ndaki sahnede tiyatroseverlerle buluşacaklarını, oyunların provasının sürdüğünü, kendisinin de yeni sezonda 2 oyunda yer aldığını aktardı. Bu sezon çocuk oyunlarıyla beraber seyircinin 20 farklı oyun izleyebileceğini kaydeden Eryiğit, şöyle konuştu: "Geçen yıl Orhan Asena Tiyatro Festivali'nin son gününde piyano resitali düzenlemiştik. O zaman sahnede kapanış konuşması yaparken seyircilere 3 sahnemiz olacağını duyurmuştum. Onlar da '20 oyun istiyoruz' diye istekte bulunmuştu. Sanırım onların isteklerini karşılayacağız. Repertuvarımız çok geniş. Komedi, drama, müzikal gibi her seyirci profiline uygun bir repertuvar hazırladık. Her kesime, her yaşa hitap edecek oyunlarımız var. Bu yıl seyirci sayısının 300 bine ulaşmasını umut ediyorum. Diyarbakır'da tiyatroya çok yoğun bir ilgi var ve seyirci isteklerini dile getiriyor. Daha çok ve daha fazla sahnede oyun istiyorlar. İsteklerine elimizden geldiğince cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu sezon çok heyecanlıyız."