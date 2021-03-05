Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Koronavirüs salgınının pik yapması ile birlikte Türkiye'de vaka sayılarında gözle görülür bir artış oldu. Bu artışlar sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından bazı kararlar verildi ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son kabine toplantısından sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yaptı ve bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceği söyledi.
Cumartesi günü yapılan sokağa çıkma yasağı bütün illerimizde kaldırılıp tıpkı hafta içi olduğu gibi sadece cumartesi 21.00 - pazar sabahı 05.00 olarak değiştirildi.
Pazar günü yapılan sokağa çıkma yasağı ise düşük ve orta riskli illerde kaldırılıp cumartesi günkü gibi sadece gece uygulanmaya başladı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise aynı şekilde devam ediyor.
Pazar günü sokağa çıkma yasağı sadece yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak.
Yüksek riskli iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek riskli iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
Diyarbakır, düşük risk grubunda yer alan illerden biri. Bu durum da Diyarbakır'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Düzce, koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Düzce'de cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Edirne, çok yüksek riskli 17 ilin arasında. Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle gösteriliyor. Bu sebeple Edirne'de cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Elazığ, orta risk grubundaki iller arasında. Yani Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.