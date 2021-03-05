Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Koronavirüs salgınının pik yapması ile birlikte Türkiye'de vaka sayılarında gözle görülür bir artış oldu. Bu artışlar sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından bazı kararlar verildi ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son kabine toplantısından sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yaptı ve bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceği söyledi.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

Cumartesi günü yapılan sokağa çıkma yasağı bütün illerimizde kaldırılıp tıpkı hafta içi olduğu gibi sadece cumartesi 21.00 - pazar sabahı 05.00 olarak değiştirildi.

Pazar günü yapılan sokağa çıkma yasağı ise düşük ve orta riskli illerde kaldırılıp cumartesi günkü gibi sadece gece uygulanmaya başladı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise aynı şekilde devam ediyor.

HANGİ İLLERDE PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı sadece yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak.

Yüksek riskli iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.