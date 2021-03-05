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Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

05.03.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Yeni normal adımlarının atılabilmesi için İçişleri Bakanlığı, 81 ilinin valiliklerine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu bir genelge gönderdi. Bu genelgenin içinde cumartesi - pazar yapılan sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bilinmesi gereken bilgiler bulunuyor. Yeni genelge ile birlikte birçok vatandaş "Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Koronavirüs salgınının pik yapması ile birlikte Türkiye'de vaka sayılarında gözle görülür bir artış oldu. Bu artışlar sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından bazı kararlar verildi ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son kabine toplantısından sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yaptı ve bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceği söyledi.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

Cumartesi günü yapılan sokağa çıkma yasağı bütün illerimizde kaldırılıp tıpkı hafta içi olduğu gibi sadece cumartesi 21.00 - pazar sabahı 05.00 olarak değiştirildi.

Pazar günü yapılan sokağa çıkma yasağı ise düşük ve orta riskli illerde kaldırılıp cumartesi günkü gibi sadece gece uygulanmaya başladı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise aynı şekilde devam ediyor.

riskli iller

HANGİ İLLERDE PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı sadece yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanacak.

Yüksek riskli iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek riskli iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

diyarbakır

DİYARBAKIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Diyarbakır, düşük risk grubunda yer alan illerden biri. Bu durum da Diyarbakır'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

düzce

DÜZCE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Düzce, koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Düzce'de cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

edirne

EDİRNE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Edirne, çok yüksek riskli 17 ilin arasında. Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle gösteriliyor. Bu sebeple Edirne'de cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

elazığ

ELAZIĞ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Elazığ, orta risk grubundaki iller arasında. Yani Elazığ'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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