IHAAW101228-ASA/25-01-2019
- Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve 79 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tahliye edildi.
25.01.2019 10:12:28 TSI
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