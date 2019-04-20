"Diyarbakır Enderun Bölge Kampı"

Gençlerin, uzman kişilerden üniversitedeki bölümler hakkında bilgi aldığını anlatan Özer, yarın Rize'de, gelecek hafta Uşak ve Kütahya'da, daha sonra da Kahramanmaraş ve Konya'da bu çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'de 12 bin lise ve 6 milyon liseli gence yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Özer, Enderun Okulu Projesi kapsamında Diyarbakır'da 9 ilden gelen 2 bin gençle bir araya geldiklerini bildirdi.

"Hayali olan kardeşlerimizin üniversite sıralarında eğitim almalarını ve bunu tecrübe etmelerini sağlayacağız." diyen Özer, amaçlarının gençlerin üniversitede okuyacakları bölümler hakkında bilgi alarak ona göre tercih yapmalarına yardımcı olmak olduğunu aktardı.

RTÜK Üyesi Taha Yücel de milli ve manevi değerlerin çok zengin olduğu Doğu'nun incisi Diyarbakır'da bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

Çevre illerden gelen gençlerle bir araya geldiklerini belirten Yücel, bu tür etkinliklerin gençlere sunulmasının çok önemli olduğuna işaret etti.

Gençlerin internet sayesinde birçok bilgiye kolayca ulaşabildiğini ifade eden Yücel, şöyle devam etti:

"Fakat biraz kafaları karışık. Seçmek istedikleri meslekleri çok detaylı incelemeden, sadece bir popülerliğe bakarak seçer gibiler. Bir tıp eğitiminde nasıl zorlu bir eğitim var. Ardından nasıl bir uzmanlık eğitimi var. Çok uzun süren ve yoğun çalışmayı gerektiren bir eğitim. Bunları daha iyi bilirlerse yarın seçtikleri mesleklerden hayal kırıklığına uğramazlar, daha başarılı olurlar."