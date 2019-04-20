DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise Koordinatörlüğü tarafından "Diyarbakır Enderun Bölge Kampı" etkinliği gerçekleştirildi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bingöl, Hakkari, Batman ve Şanlıurfa'dan lisede okuyan 2 bin genç katıldı.
Etkinlikte, üniversiteye hazırlanan gençlere tıp, hukuk, diplomasi ve hukuk alanlarında uzman hocalar tarafından bilgi verildi.
TÜGVA Liselerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisede okuyan gençleri üniversitede tercih edecekleri bölümler hakkında bilgilendirdiklerini söyledi.
Türkiye'de 12 bin lise ve 6 milyon liseli gence yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Özer, Enderun Okulu Projesi kapsamında Diyarbakır'da 9 ilden gelen 2 bin gençle bir araya geldiklerini bildirdi.
Gençlerin, uzman kişilerden üniversitedeki bölümler hakkında bilgi aldığını anlatan Özer, yarın Rize'de, gelecek hafta Uşak ve Kütahya'da, daha sonra da Kahramanmaraş ve Konya'da bu çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
"Hayali olan kardeşlerimizin üniversite sıralarında eğitim almalarını ve bunu tecrübe etmelerini sağlayacağız." diyen Özer, amaçlarının gençlerin üniversitede okuyacakları bölümler hakkında bilgi alarak ona göre tercih yapmalarına yardımcı olmak olduğunu aktardı.
RTÜK Üyesi Taha Yücel de milli ve manevi değerlerin çok zengin olduğu Doğu'nun incisi Diyarbakır'da bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyledi.
Çevre illerden gelen gençlerle bir araya geldiklerini belirten Yücel, bu tür etkinliklerin gençlere sunulmasının çok önemli olduğuna işaret etti.
Gençlerin internet sayesinde birçok bilgiye kolayca ulaşabildiğini ifade eden Yücel, şöyle devam etti:
"Fakat biraz kafaları karışık. Seçmek istedikleri meslekleri çok detaylı incelemeden, sadece bir popülerliğe bakarak seçer gibiler. Bir tıp eğitiminde nasıl zorlu bir eğitim var. Ardından nasıl bir uzmanlık eğitimi var. Çok uzun süren ve yoğun çalışmayı gerektiren bir eğitim. Bunları daha iyi bilirlerse yarın seçtikleri mesleklerden hayal kırıklığına uğramazlar, daha başarılı olurlar."
Gençlere Türkiye'nin geçmişi, milli ve manevi değerleri konusunda kendilerini yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Yücel, şöyle konuştu:
"Bizim iyi mühendise ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda ülkeye bağlı, hizmet etme sancısı ve hassasiyeti olan gençlerimize ihtiyacımız var. 15 Temmuz'da bunu gördük. Orada kandırılmış ve saptırılmış gençler, belki çok iyi pilottu. Devletin uçağını terör için kullandı. Bu şunu gösteriyor. Bizim sadece teknik bir eğitim vermemiz, sadece insanları bilimsel olarak bir yerlere getirmemizin ötesinde ahlaki, milli ve manevi değerler, ülkeyle ilgili hassasiyet, ülkeye bağlılık konularında hazırlamamız lazım. Aksi takdirde geleceğimizle ilgili ciddi endişeler ortaya çıkar."
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