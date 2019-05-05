HABER

Diyarbakır esnafı Ramazan yoğunluğundan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte başlayan alışveriş hareketliliği ve yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.Diyarbakır’da vatandaşların Ramazan ayı alışverişi için uğrak yerlerinden olan tarihi Suriçi’nde esnaf, yaşanan hareketlilikten memnun.

Diyarbakır esnafı Ramazan yoğunluğundan memnun

Diyarbakır’da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte başlayan alışveriş hareketliliği ve yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü.
Diyarbakır’da vatandaşların Ramazan ayı alışverişi için uğrak yerlerinden olan tarihi Suriçi’nde esnaf, yaşanan hareketlilikten memnun. Gazi ve Melik Ahmet caddelerinde yaşanan hareketlilik alışverişlere de yansıdı. Ramazan öncesi yoğunluk yaşayan esnafın yüzü güldü. Sur ilçesinde esnaf olan Mehmet Ali Ay, vatandaşın fiyatlar nedeniyle biraz çekimser durduğunu ama Ramazan alışverişi yoğunluğunun kendini gösterdiğini söyledi. Ay, "Ramazan ayı bizim en kutsal aylarımızdan biri. Çok heyecanlı duygular var. Vatandaşın Ramazan ayında en çok tükettiği bal, tereyağı, pekmez ve helva, peynir çeşitleri ve süt ürünleridir. Şimdilik yoğunluktan memnunuz" dedi.
Vatandaşlardan Hasan Bayram, fiyatlarda artış yaşandığını belirterek, "Süt ürünlerinde fiyat artışı var ama makul düzeyde. Bu sene de Ramazan alışverişlerimizi yaptık. Her evde olduğu gibi bizde de bu hazırlıklar oldu, bu alışverişimizi yapmaya geldik" diye konuştu.

Diyarbakır esnafı Ramazan yoğunluğundan memnun

Diyarbakır esnafı Ramazan yoğunluğundan memnun

Diyarbakır esnafı Ramazan yoğunluğundan memnun

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
İzmir'de, Hıdırellez konserleri iptalİzmir'de, Hıdırellez konserleri iptal
Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.