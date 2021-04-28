Diyarbakır Esnafı Zincir Marketlere Tepkili

Türkiye’de Corona virüsü salgını sürecinde ilk kez uygulanacak tam kapanma kararı tartışılmaya devam ediyor. Kararın ardından insanlar ihtiyaçlarını gidermek amacıyla market ve pazarlara akın etti. Kararın ekonomik önlemler alınmadan açıklanması birçok kesimde tepkiye neden olmuştu. Tepki gösterenler arasına küçük esnaf da var.
Küçük esnafın tepki gösterme nedenlerinden bir ekonomik destek verilmemesi. Diğer neden ise zincir marketlerin kapanma süresinde açık kalması. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne göre zincir marketlerde, küçük esnafın sattığı 53 ürün bulunuyor. Küçük esnaf kapanma boyunca işyerlerini açamayacak. Ancak zincir marketlerde bu ürünler satılabilecek. Bu durum da tepkiyi beraberinde getiriyor. Esnaf sıkıntıları ve tepkilerini VOA Türkçe’ye anlattı.
Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde telefon aksesuarları satan Murat Demirel, tedbir alınırken küçük esnafın durumunun dikkate alınması gerektiğini söyledi. Demirel, “Devletin mağdur olan esnafa genel olarak bir çözüm hazırlaması, bir çözüm sunması gerektiğine inanıyorum. Bu sektörde bulunan diğer grup esnafın da dikkate alınarak adilane bir tedbir alınması daha doğru olur diye düşünüyorum” dedi.
İçki dükkanı işleten Ahmet Kocabaş ta küçük esnafın gözardı edilmemesi gerektiğini savundu. Kocabaş, “Biz küçük esnaf ölmüşüz, kirayı ödeyemiyoruz, sattığımız eşyayı yerine koyacak gücümüz kalmadı. Eve ekmek götüremiyoruz, ne yapalım? Perişanlık. 17 günün sonuna çıkabilirsek, Allah büyük. O günleri göreceğimize inanmıyoruz” diye konuştu.
Aynı ilçede terzilik yapan Mehmet Şeviş ise 17 gün nasıl geçineceğini düşünüyor. Devletin küçük esnafa yardım etmesi gerektiğini savunan Şeviş, “Zaten açtık, iş yoktu, güç yoktu. Bir de üstüne 17 gün geldi, tuzu biberi oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. Aç aç oturacağız, cepten yiyeceğiz. Cepte para yok, ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Yapılacak tek şey yardım etmesi lazımdı. Esnafa kira desteği, gelir kaybı desteği vermesi lazımdı. Onu da yapmadı. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ortada kaldık” şeklinde konuştu.
“53 ürün zincir marketlerde satılmasın”
64 bin üyesi bulunan ve Diyarbakır’ın en büyük esnaf örgütü olan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) de, zincir marketlere sınırlama getirilmesinden yana. VOA Türkçe’ye konuşan DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, küçük esnafın sattığı ve aynı zamanda zincir marketlerde bulunan 53 çeşit ürünün, kapanma süresince büyük marketlerde satılmaması çağrısı yaptı. Esnafın desteklenmesini de isteyen Ebedinoğlu şöyle konuştu: “Şu anda tamamen bir kapanma deniyor biliyorsunuz. Bu süreçle ilgili bir desteğin, katkının sunulması gerekiyor. Bir destek paketi sunulması gerekiyor. Birçok sektörde bitme noktasına gelen esnaf, bu 17 günlük süreçte bir katkı bir destek almazsa büyük bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Özellikle bu süreç içerisinde alınan çok anlamsız, bizim anlam veremediğimiz bir karar var. Konfeksiyonu, ayakkabıyı, hırdavatı, kırtasiyeyi kapatıyorsunuz ama zincir marketin içerisinde konfeksiyon, ayakkabı, zücaciye, beyaz eşya, mobilya satılıyor. 53 sektörümüz de etkileniyor. Bunların önlenmesi gerekiyor. Sadece gıda ve temizlik maddesi dışında satılmaması gerekiyor. Bu haksız rekabet ve gerçekten esnafa bir zulüm olur.”