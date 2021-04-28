Diyarbakır Esnafı Zincir Marketlere Tepkili

Türkiye’de Corona virüsü salgını sürecinde ilk kez uygulanacak tam kapanma kararı tartışılmaya devam ediyor. Kararın ardından insanlar ihtiyaçlarını gidermek amacıyla market ve pazarlara akın etti. Kararın ekonomik önlemler alınmadan açıklanması birçok kesimde tepkiye neden olmuştu. Tepki gösterenler arasına küçük esnaf da var.

Küçük esnafın tepki gösterme nedenlerinden bir ekonomik destek verilmemesi. Diğer neden ise zincir marketlerin kapanma süresinde açık kalması. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne göre zincir marketlerde, küçük esnafın sattığı 53 ürün bulunuyor. Küçük esnaf kapanma boyunca işyerlerini açamayacak. Ancak zincir marketlerde bu ürünler satılabilecek. Bu durum da tepkiyi beraberinde getiriyor. Esnaf sıkıntıları ve tepkilerini VOA Türkçe’ye anlattı.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde telefon aksesuarları satan Murat Demirel, tedbir alınırken küçük esnafın durumunun dikkate alınması gerektiğini söyledi. Demirel, “Devletin mağdur olan esnafa genel olarak bir çözüm hazırlaması, bir çözüm sunması gerektiğine inanıyorum. Bu sektörde bulunan diğer grup esnafın da dikkate alınarak adilane bir tedbir alınması daha doğru olur diye düşünüyorum” dedi.