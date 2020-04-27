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Diyarbakır Esnafını Bu Kez Corona Krizi Vurdu

27.04.2020 14:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 2015 yılındaki sokak çatışmalarının yarattığı ekonomik sıkıntıları daha yeni aşmaya başlayan Diyarbakır esnafı, şimdi de Corona virüsü nedeniyle ekonomik krizle yüz yüze geldi. Kentteki işyerlerinin yüzde 90’ı kapalı durumda. İş çevreleri özellikle çalışanlar için çözüm bekliyor

Diyarbakır Esnafını Bu Kez Corona Krizi Vurdu

Diyarbakır’da 2015 yılındaki sokak çatışmalarının yarattığı ekonomik sıkıntıları daha yeni aşmaya başlayan Diyarbakır esnafı, şimdi de Corona virüsü nedeniyle ekonomik krizle yüz yüze geldi. Kentteki işyerlerinin yüzde 90’ı kapalı durumda. İş çevreleri özellikle çalışanlar için çözüm bekliyor.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari gibi illerde 2015 yılında yaşanan sokak çatışmaları, kent ekonomilerini durma noktasına getirdi. Bu yerlerden biri de Diyarbakır’dı. Surdaki çatışmalar Sur başta olmak üzere tüm kentin ekonomisini etkiledi. Çatışmaların sona ermesi ve hayatın normale dönmesiyle ekonomik canlanma başladı.

Kent tam yaralarını sarmaya başlamışken bu kez Corona virüsü salgını başladı. Salgının Türkiye’ye sıçramasıyla kent ekonomisi 5 yıl sonra bir kez daha krizle yüz yüze kaldı. İnsanların evlerinde kalmak zorunda olması, kafe, restoran tarzı yerlerin genelgeyle kapatılması ekonomiyi durma noktasına getirdi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği yine en fazla etkilenen yerlerden. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan esnaflar endişeli.

Sur’daki en eski otellerden birinin müdürü olan Seydoş Özdemir, durumun çok kötü oldu görüşünde. Müdürü olduğu Demir Otel’i bugünlerde sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini söyleyen Özdemir, “2015-2016 serisinde Sur'da meydana gelen kötü olaylardan dolayı Sur halkı olarak bayağı etkilenmiştik. Bu durumdan maddi ve manevi olarak tam kendimizi toparladık derken 2020 yılında felaketler üst üste gelmeye başladı. Şimdi de ülke olarak Corona virüsü mücadelesi veriyoruz. Bu bizleri maddi ve manevi olarak yine etkiledi. Özellikle Sur'daki esnafları etkiledi, her taraf kapalı, biz de öyle. Durumlar çok kötü. Bu süreç bitse bile kendimizi toparlamamız 1

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