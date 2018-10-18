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Diyarbakır Gençlik Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:26 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da Gençlik Festivali, yüzlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Diyarbakır Gençlik Festivali başladı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Gençlik Festivali, yüzlerce öğrencinin katılımıyla başladı. Gençler, festival açılışında çalınan müzikler eşliğinde dans edip eğlendi.
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, bazı kurum ve kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat Bankası Diyarbakır Genlik Festivali başladı. Kayapınar ilçesindeki kent meydanında düzenlenen festival açılışına, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile yüzlerce öğrenci katıldı. Festival açılışında konuşan Vali Güzeloğlu tüm Türkiye'ye çağrıda bulunarak, "Gelin Diyarbakır'ın güzelliklerini görün, Diyarbakır'ın insanıyla, Diyarbakır'ın sunduğu bu bütün değerleriyle buluşun ve kucaklaşın" dedi. Festivalin gençleri eğlendiren, kültür, sanat, spor etkinlikleri ile buluşturan bir etkinlik olacağını belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Her tülü ihanetin karşısında canını ve malını siper edecek, onların duruşunu bozacak, bu ülkeyi geleceğe taşıyacak gençler olduğunuzu biliyoruz. İşte o yüzden tüm çabamız ve gayretimizle sizleri geleceğe güçlü hazırlamak, her alanda kuvvetli kılmak, milli ve manevi değerlerle donatmak ve yarının büyük Türkiye'nin inşasına sizlerin eliyle sağlamak amacındayız" diye konuştu.
Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise İstanbul'da başlayan festival etkinliklerinin Diyarbakır ayağında olduklarını söyledi. Büyükgümüş, "İnşallah 3 gün boyunca çok güzel kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde birlikte olacağız. Güçlü bir heyacanı biriktireceğiz. Gençler, cumartesi günü burada mıyız, hepimiz Diyarbakır Stadı'ndayız, coşkumuzla heyecanımızla orada mıyız? Bu sözü verdiyseniz çok güzel geçecek" dedi.
Konuşmaların ardından protokol kent meydanında gençler için kurulan stantları gezerek gençlerle sohbet etti. Masa tenisi oynayan gençlerle konuşan Vali Güzeloğlu, ceket ve kravatını çıkararak önce öğrencilerle daha sonra Ak Partili Ahmet Büyükgümüş ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yla masa tenisi oynadı.
Festival alanındaki kültür, sanat, eğlence stantlarının yanı sıra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Yunus polislerinin standı da büyük ilgi gördü. Gençler, olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışmalarındaki ve olayları aydınlatmadaki püf noktaları polislerden dinlerken, Yunus ekipleri ile fotoğraf çektirdi. Festivalin eğlence alanında ise gençler birbirleriyle yarıştı, çalan müzikler eşliğinde dans etti.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır Gençlik Festivali başladıDiyarbakır Gençlik Festivali başladıDiyarbakır Gençlik Festivali başladıDiyarbakır Gençlik Festivali başladı

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