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Diyarbakır, güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezli 11 ildeki derneklerin katılımıyla Posta Güvercinleri Dernekler Birliği kuruldu.

Diyarbakır, güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisi

Emrah KIZIL-Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 11 ildeki derneklerin katılımıyla Posta Güvercinleri Dernekler Birliği kuruldu. Diyarbakır Irk Güvercinleri ve Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Toğcu, 4 bin hayvanseverin bulunduğu Diyarbakır'ın güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisi olduğunu söyledi.
Diyarbakır Irk Güvercinleri ve Posta Güvercinleri Derneği öncülüğünde, bölgedeki 11 kentte faaliyet yürüten güvercin dernekleri tek çatı altında toplandı. Mardin, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Malatya ve Elazığ'da faailiyet gösteren dernekler Posta Güvercinleri Dernekler Birliği'ni kurdu. Birlik, Malatya ve Elazığ'daki derneklerin işlemlerini tamamlanmasıyla tek çatı altında faaliyet yürütecek.
Bölgede güvercine olan ilginin Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzandığını belirten Diyarbakır Irk Güvercinleri ve Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Toğcu, "Bu nedenle Diyarbakır merkezli Mardin, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana'dan oluşan dernekler birliği kurduk. Malatya ve Elazığ güvercin dernekleri de bu işin içinde. Onların üyelikleri de en kısa zamanda tamamlanacak. Bu şekilde 11 ilden 11 derneğin katılım sağladığı Posta Güvercinleri Dernekler Birliği tamamlanmış olacak. Ayrıca bu gelişmeler bölge insanının güvercinlere olan ilgisini gösteriyor" dedi.
"DİYARBAKIR DÜNYA BİRİNCİSİ"
Türkiye Güvercin Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Toğcu, özenle beslenen ırk güvercinlerin 24 bin TL'ye kadar alıcı bulduğunu ifade etti. Toğcu, Diyarbakır'ın, güvercin yetiştiriciliğinde dünyada ilk sırada olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da ırk güvercinlerin fiyatları kalitesine göre 7, 8 bin liradan, 24 bin liraya kadar yükseliyor. Normal sıradan bir güvercinin fiyatı ise 50 ile 100 lira arasında değişiyor. Diyarbakır'da zaman zaman ihale açılıyor. Diyarbakır'da 4 bin dolayında güvercin besleyen var. Bu bizi dünyada bu kuşlara ilgi duyan, yetiştiren kentler arasında birinci sıraya yükseltiyor. Bu güzel bir olay" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Diyarbakır, güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisiDiyarbakır, güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisiDiyarbakır, güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisiDiyarbakır, güvercin yetiştiriciliğinde dünya birincisi

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