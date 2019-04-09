Diyarbakır Havalimanı ana pisti bakıma alınıyor

Diyarbakır Havalimanı’ndan, ana pistte yapılacak bakım nedeni ile 16-17 Nisan tarihlerinde uçuş yapılmayacağı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır Havalimanı’nda 12 Nisan - 30 Mayıs tarihleri arasında 11.30 - 16.30 saat aralığında ana pistte bakım çalışmaları yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “Yapılacak olan bakım çalışmaları nedeniyle, belirtilen tarihlerde her gün 5 saat süreyle hizmet verilemeyecektir. Söz konusu tarih ve saatler arasında seferleri bulunan havayolu şirketleri sefer saatlerini güncellemiş bulunmaktadır. Ayrıca 16-17 Nisan 2019 tarihlerinde ana pistte yapılacak teknik bakım nedeniyle pist 2 gün süreyle kapalı olacak olup bu tarihlerdeki uçak seferleri yapılamayacaktır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları bakımından tedbir almaları gerekmektedir” denildi.

