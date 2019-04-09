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Diyarbakır Havalimanı pistinde bakım çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Havalimanı pistindeki çalışma nedeniyle 16 ve 17 Nisan'da uçak seferleri yapılamayacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı ana pistinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 16 ve 17 Nisan'da uçak seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğünce Diyarbakır Havalimanı'nda ana pistte yapılacak bakım çalışması nedeniyle 12 Nisan-30 Mayıs'ta 11.30-16.30 saatlerinde hizmet verilemeyeceği belirtildi.

Havayolu şirketlerinin bu tarihteki sefer saatlerini güncellediği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca 16 ve 17 Nisan'da ana pistte yapılacak teknik bakım nedeniyle pist kapalı olacak. Bu tarihlerde uçak seferleri yapılamayacak. Vatandaşlarımızın herhangi mağduriyet yaşamamaları bakımından tedbir almaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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