Diyarbakır Hazro'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesine bağlı Çiftlibahçe köyü yakınlarında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca Hazro ilçesi Çitlibahçe köyü mülki sınırları içerisinde bugün gerçekleştirilen operasyon sırasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmada, 2 teröristin, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 8 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 99 adet 7,62 mm. fişek, 1 adet 7,65 mm fişek, 1 el dürbünü, 1 radyo, 1 masonet kelepçe, 4 büyük tüp, 1 şemsiye, 2 sırt çantası, giyim ve yaşam malzemesi ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, ele geçen el bombaları Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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