HABER

Diyarbakır HDP önündeki eylemde 95'inci gün (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:32 | Son Güncelleme

BASIN İLAN KURUMU'NDAN AİLELERE ZİYARET Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ve beraberindekiler, Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelere, bir an önce çocuklarına kavuşması temennisinde bulunan Duran, oturma eylemi yapan anne ve babalara gül verdi.

BASIN İLAN KURUMU'NDAN AİLELERE ZİYARET
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ve beraberindekiler, Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelere, bir an önce çocuklarına kavuşması temennisinde bulunan Duran, oturma eylemi yapan anne ve babalara gül verdi. Toplumu bölmeye çalışanlara milletin vicdanının müsaade etmeyeceğini belirten Duran, "Maalesef en basit konularda dünyayı ayağa kaldıran, sosyal medyalarla, çeşitli yayın kuruluşlarıyla ortalığı ayağa kaldıran insan hakları savunucularının, uluslararası insan hakları savunucularının buralarda olmamasını aslında ne kadar bir vicdana sahip olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Bu millet, bu anne ve babaların gözyaşlarıyla bu terörü silip süpürecek. Bu memleketten uzaklaştıracak inşallah. Biz 1071'den beri beraber yaşıyoruz, bu millet birlikte yaşıyor. Kimsenin gücü milletimizi, bu vatanı bölmeye yetmeyecek" dedi.
FOTOĞRAFLI

PARTNER O köyü kutup ayıları bastı! O köyü kutup ayıları bastı!
Fransa’da eylemcilerden polislere tehdit mektuplarıFransa’da eylemcilerden polislere tehdit mektupları
Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlarBelediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması

İstanbul'da dev denetim!

Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar

Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

PKK/YPG'nin Suriye'deki yeni hainliği ortaya çıktı!

PKK/YPG Suriye'deki yeni planını devreye sokuyor!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Bursa'da kadına şiddet! Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.