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Diyarbakır HDP'de açlık grevindekilere operasyon: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Diyarbakır'da HDP binasında açlık grevine başlayan 5 kişi gözaltına alındı.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Diyarbakır'da HDP binasında açlık grevine başlayan 5 kişi gözaltına alındı. Parti binasında yapılan aramada ise terör örgütünü simgeleyen bez ve afişler ele geçirildi.

Diyarbakır'da HDP il binasında, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla HDP Milletvekili Dersim Dağ ile birlikte 6 kişi, açlık grevine başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında il binası ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis, akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle açlık grevine başlayan 5 kişi gözaltına alındı. Binada yapılan aramada ise terör örgütünü simgeleyen bez ve afişler ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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