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Diyarbakır Hipodromu'nda at yarışı heyecanı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük hipodromu özelliğine sahip Diyarbakır Hipodromu, at yarışı tutkunlarına yarın kapılarını açıyor

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye'nin en büyük hipodromu özelliğine sahip Diyarbakır Hipodromu'nda at yarışı heyecanı yarın başlıyor.

İlk resmi yarışların 10 yıl önce başladığı, Çınar ilçesi sınırlarında yer alan ve kent merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır Hipodromu, yarın 108 atın yer alacağı 9 koşu ile at yarışı tutkunlarına kapılarını açıyor.

Diyarbakır Hipodrom Müdürü Yılmaz Çelik, yaptığı açıklamada, herkesi Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek açılışa beklediklerini söyledi.

Hipodromun, halkın istifade edebileceği sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklere de ev sahipliği yaptığını belirten Çelik, "TJK aynı zamanda sosyal bir kulüp. Hipodromlarımızın sadece atlarla değil, insanlarla daha çok güzelleşeceğine inanıyoruz. Hipodromda vatandaşların doğa ile iç içe yeşillikler içinde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak üzere mesire alanları oluşturduk. Bu mesire alanlarının merkezine Pony Club Tesisini konumlandırdık. Gerek hafta içi gerekse hafta sonları aileler hem piknik yapıyor hem de çocuklarını ata bindiriyor." diye konuştu.

Ata sporunun yaşatılabilmesi ve biniciliğin daha da gelişmesi için uzmanlar eşliğinde yetişkinlere yönelik etkinlikler de düzenlendiğini anlatan Çelik, şu ana kadar 3 bin 250 yetişkine İngiliz atlarına binme imkanı sağladıklarını aktardı.

Yarış sezonu dışında hipodromun sosyal alanlarında 18 bin 847 kişiyi ağırladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Toplumda farkındalık sağlamak üzere sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan en önemlisi atla terapi merkezi. Özel eğitilmiş atlar ve alanında uzman bir kadroyla ata binmesi doktor raporuyla uygun görülen engelli çocuklara ücretsiz hizmet veriyoruz. Şimdiye kadar merkezimize kurumsal ve bireysel kayıt yaptıran 708 engelli çocuğa 16 bin terapatik biniş yaptırıldı."

Çelik, hipodromun 12 Aralık'a kadar 18 koşuya ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

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