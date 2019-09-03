Diyarbakır Hipodromu'nda at yarışı heyecanı başlıyor

Hipodromun, halkın istifade edebileceği sosyal sorumluluk projeleri ve etkinliklere de ev sahipliği yaptığını belirten Çelik, "TJK aynı zamanda sosyal bir kulüp. Hipodromlarımızın sadece atlarla değil, insanlarla daha çok güzelleşeceğine inanıyoruz. Hipodromda vatandaşların doğa ile iç içe yeşillikler içinde kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak üzere mesire alanları oluşturduk. Bu mesire alanlarının merkezine Pony Club Tesisini konumlandırdık. Gerek hafta içi gerekse hafta sonları aileler hem piknik yapıyor hem de çocuklarını ata bindiriyor." diye konuştu.

Ata sporunun yaşatılabilmesi ve biniciliğin daha da gelişmesi için uzmanlar eşliğinde yetişkinlere yönelik etkinlikler de düzenlendiğini anlatan Çelik, şu ana kadar 3 bin 250 yetişkine İngiliz atlarına binme imkanı sağladıklarını aktardı.

Yarış sezonu dışında hipodromun sosyal alanlarında 18 bin 847 kişiyi ağırladıklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Toplumda farkındalık sağlamak üzere sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan en önemlisi atla terapi merkezi. Özel eğitilmiş atlar ve alanında uzman bir kadroyla ata binmesi doktor raporuyla uygun görülen engelli çocuklara ücretsiz hizmet veriyoruz. Şimdiye kadar merkezimize kurumsal ve bireysel kayıt yaptıran 708 engelli çocuğa 16 bin terapatik biniş yaptırıldı."

Çelik, hipodromun 12 Aralık'a kadar 18 koşuya ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

