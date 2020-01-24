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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Kızılay’a kan bağışı seferberliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Kızılay ile imzaladıkları protokol çerçevesinde 17 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile kan bağışında bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, 17 İlçe müdürü ve personellerle birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu. Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında Kızılay ile gerçekleşen protokol anlaşmasıyla birlikte, 17 ilçe milli eğitim müdürlüğüyle yıl içerisinde devam edecek olan kan bağışı protokolü imzalandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, vicdani bir sorumluluk, insani bir sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi. Kızılay Bölge Müdürlüğüyle, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol çerçevesinde 17 ilçe müdürlüğüyle birlikte bu sosyal sorumluluğa imza atmış olduklarını belirten Doç. Dr. Taşçıer, “Tabi bugün gün boyunca biz il müdürlüğü olarak bu sorumluluğu yerine getirdik, yerine getirmeye çalışıyoruz. Yıl içerisinde devam edecek. Merkez ilçelerimiz ve taşra ilçelerimizle birlikte bütün vatandaşlarımızın, özellikle sağlıklı vatandaşlarımızın bu duyarlılığa davet ediyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Camia olarak bizde bu vicdani sorumluluğu yerine getirmeye, her zaman hazır olduğumuzu göstermek istedik” dedi.
17 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve personellerin kan bağışında bulunmasından sonra Kızılay ile protokol imzalandı.

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