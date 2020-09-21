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Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’a atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, halsizlik ve baş ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Tekin’e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dünden itibaren evde karantinaya giren Dr. Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yerde en güzel korunma yöntemi olarak maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyendir. koronavirüs testimin pozitif olduğunu öğrendim. Dünden beri evde karantinadayım. Herhangi bir olumsuz durum şu an için yok. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri” dedi.

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