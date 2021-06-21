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Diyarbakır'ın yeni figürleri sosyal medyanın gündemine oturdu

21.06.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da geçen ay gündeme gelen karpuz ile kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve benzer figürlere iki yeni figür daha eklendi. Kent merkezinde bir TIR'a yüklü görülen dev karpuz ve surları temsil eden maket, sosyal medya tartışmalara neden oldu.

Diyarbakır'ın yeni figürleri sosyal medyanın gündemine oturdu

Diyarbakır'da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu. Söz konusu figürlerin gerçeğiyle alakasız olduğu yönünde gelen tepkiler üzerine, figürler bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde, maketleri yenileyeceği belirtilmişti.

Diyarbakır’da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldıDiyarbakır’da eleştirilere neden olan heykeller kaldırıldı

YENİ FİGÜRLER SOSYAL MEDYANIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Diyarbakır'da bir TIR'a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşılması ile kentte yine maketlere konuşulmaya başlandı. Görüntülenen karpuz ve sur maketlerinin içine Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi'ndeki kavşakta kurulacak olan baz istasyonlarıının koyulacağı öğrenildi. (DHA)

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