Diyarbakır itfaiyesi bir yılda 5 bin 892 olaya müdahale etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2020 yılı içinde 4 bin 306 yangın, 146 trafik kazası, bin 401 arama ve kurtarma ve 5 boğulma, 34 parmakta yüzük sıkışması olmak üzere 5 bin 892 olaya müdahale etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2020 yılında yürütülen çalışmaları İhlas Haber Ajansı (İHA) ile paylaştı. İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit yaptığı açıklamada, 2020 yılı içerisinde 4 bin 306 yangın, 146 trafik kazası, bin 401 arama ve kurtarma ve 5 boğulma vakasına 34 parmakta yüzük sıkışması olmak üzere 5 bin 892 olaya 253 personel ile zamanında müdahale etiğini açıkladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, yangınların 323’ü ev, 88 iş yeri, 207 araç, 8 fabrika, geri kalanı ise anız, çöp gibi yangınlardan olduğunu belirterek itfaiye teşkilatının 7 gün 24 saat 3 merkez 13 ilçe olmak üzere toplam 16 şube ile hizmet vermekte olduğunu söyledi.

Son model dar ve yüksek alanlar için 6 yeni araç

58 son model filosuna Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun talimatıyla 6 yeni dar ve yüksek alanlar için son model araç alım süreci başlattığını kaydeden İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, itfaiye filosunu genişlettiklerini vurguladı. Başkan Yiğit, “Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun talimatıyla 2020 yılında 6 araç alım süreci başlatılmış durumda. Yüksek katlı binalara müdahale eden, 54 ve 43 metrelik son model araçlarımız var, kentimizde maalesef Bağlar ve Sur ilçesinde dar sokak sayımız çok fazla, yeni alacağımız araçlarda dar sokak alan araçlarını da tercih ettik. Bunları almakla filomuz daha da güçlenecek, daha iyi bir hizmet sunacağız. İş yerler ve riskli alanlar için denetimlerimiz her gün devam etmekte” diye konuştu.