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DİYARBAKIR KADINLARIN DÜŞTÜĞÜ YERDEN GÖRÜNTÜ VE ANONS

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:44 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR KADINLARIN DÜŞTÜĞÜ YERDEN GÖRÜNTÜ VE ANONS Diyarbakır'da kaldırımın çökmesi sonucu kadınların göçüğe düştüğü yerden görüntü ve anons.

DİYARBAKIR KADINLARIN DÜŞTÜĞÜ YERDEN GÖRÜNTÜ VE ANONS Diyarbakır'da kaldırımın çökmesi sonucu kadınların göçüğe düştüğü yerden görüntü ve anons.

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