Diyarbakır karpuzu görücüye çıkmaya hazır

Diyarbakır’da her yıl düzenlenen karpuz festivali için hazırlıklar devam ediyor. Karpuz üreticileri 9 Eylül’e kadar en düşüğü 30 kilogramdan karpuzla festivale katılabiliyor. Şimdiye kadar 106 adet karpuz yetkililere teslim edildi.

Diyarbakır’da yıllardır düzenlenen karpuz festivali bu yılda üreticiler en iyi karpuzu sergilemek için tarlada büyük emekler harcayarak festivale hazırlanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre şimdiye kadar 106 adet karpuzun teslim edildiği, en düşük 30 kilogram, en ağırı 50 kilo 200 gram olduğu belirtildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 9 Eylül’e kadar yaklaşık olarak 40 adet karpuzun daha alınacağı kaydedildi.

“Dedemizden, babamızdan beri kültürü sürdürmek için ekiyoruz”

Sur ilçesine bağlı Erimli köyünde çiftçilik yapan, bunun yanı sıra karpuz festivali için karpuz üreticiliği yapan Hüseyin Ertekin, Diyarbakır karpuzunu dedesinden, babasından beri yetiştirdiğini söyledi. Ertekin, “Özelliği eskiden beri bu Diyarbakır’ın kültürüdür. Eskiden çok satıyorduk. Şimdi satılmıyor, kimse almıyor. Bu işin esnaflığı kalmadı, hem de hastalık oldu. Elli sene evvel esnaflık vardı, bunu alıyorlardı, kavun alıyorlardı. Bunu ticaret için ekmiyoruz, bu festival için ekiyoruz. Tahmini olarak Diyarbakır’da ben 56 kilograma kadar görmüşüm. Şimdilik hastalık oluyor, hastalıktan dolayı çok kilo atmıyorlar. Mantar hastalığı köküne giriyor, kanser gibi bir şey. Kimse önlemini alamadı. Bu hastalık olmazsa, tek bu hastalıktır. Hastalık olmazsa tohumu zaten bizdedir. Her sen her sene ekiyoruz bizim ki oluyor. Fakat bu hastalık geliyor büyük olmuyor” dedi.

Karpuzların, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince kabul edilip, tartıldıktan sonra kilosu ve yarışmacının ismi üstüne yazılarak Et Balık Kurumu deposunda festivale kadar muhafaza altına alındığı kaydedildi.