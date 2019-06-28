HABER

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 03:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirlenmesine ilişkin HSK kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi.

HSK'nın, 4 bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin yazısı görüşüldü.

Bu kapsamda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'tan oluşurken, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Bingöl, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ın çıkartılarak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi de Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olarak belirlenerek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın, Adana Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Niğde çıkartılarak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi, Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize'den oluşurken, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Artvin ve Gümüşhane, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Giresun, Rize ve Trabzon'un çıkartılarak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş olarak belirlenerek, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Bitlis, Hakkari, Muş ve Van çıkartılarak Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilecek.

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilgili düzenleme, 2 Eylül 2019 itibarıyla uygulanacak.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Suriye sınırına komando takviyesiSuriye sınırına komando takviyesi
Sınır birliklerine komando sevkiyatıSınır birliklerine komando sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bölge adliye mahkemeleri Diyarbakır Hakimler ve Savcılar Kurulu hsk Kayseri Resmi Gazete Trabzon Van

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de Gomis bombası! Görüştüler

Süper Lig'de Gomis bombası! Görüştüler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Cuma mesajları 2019: 28 Haziran için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Koşu testi esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Hakkari'de 1 asker kaza kurşunu ile şehit oldu

Hakkari'de 1 asker kaza kurşunu ile şehit oldu

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

İdlib'den acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.