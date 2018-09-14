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Diyarbakır kırsalında narkotik operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın kırsalındaki düzenlenen narkotik operasyonlarda tarlalarda bol miktarda hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirildi, Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve 12 kiloluk el yapımı patlayıcı da imha edildi.

DİYARBAKIR,(DHA) Diyarbakır'ın kırsalındaki düzenlenen narkotik operasyonlarda tarlalarda bol miktarda hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirildi, Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve 12 kiloluk el yapımı patlayıcı da imha edildi.

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