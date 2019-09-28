Diyarbakır Kitap Fuarı'na Büyük İlgi

Güneydoğu’da yaşanan hendek çatışmaları nedeniyle ara verilen kitap fuarı geçen yıldan itibaren yeniden yapılmaya başlandı. Bu yıl yedincisi düzenlenen kitap fuarı kapılarını okurlara açtı. 145 yayınevinin okuyucuyla buluştuğu fuarda aralarında Mıgırdiç Margosyan, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Altan Öymen, İsmail Saymaz, Lal Laleş, Selçuk Erdem, Ayşe Hür, Şeyhmus Diken, Selim Temo, Çiğdem Gündeş, Vecdi Erbay gibi isimlerin bulunduğu, Türkçe ve Kürtçe yazan, çok sayıda yazar da okurlarıyla buluşacak.

Fuar boyunca yazarlar kitaplarını imzalayacak, okurlarıyla söyleşiler yapacak. Fuar panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuklar için 75 farklı kültür etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

"Kürtçe kitaplara ilgi bekliyoruz"

Fuar daha ilk gününde kitapseverlerin akınına uğradı. Yüzlerce kitap severin fuara ilgisi yayınevlerini memnun etti. Yayınevleri temsilcileri beklentilerini VOA Türkçe’ye anlattı. Kürtçe kitap basan bir yayın evinin temsilcisi olan Şenay Kumuz, Kürtçe kitaplara daha fazla ilgi beklediklerini söyledi. Kumuz, “Bizim en temel sorunumuz Kürt okurlar kendi yayınevlerine sahip çıkmak isteselerdi, Kürt okur kitlesi yeterince oluşmadı. Daha fazla Kürt okurun yetişmesi ve manevi olarak sahip çıktıkları yayın evlerine okur olarak ta sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.