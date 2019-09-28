Diyarbakır Kitap Fuarı'na Büyük İlgi

Güneydoğu’da yaşanan hendek çatışmaları nedeniyle ara verilen kitap fuarı geçen yıldan itibaren yeniden yapılmaya başlandı. Bu yıl yedincisi düzenlenen kitap fuarı kapılarını okurlara açtı. 145 yayınevinin okuyucuyla buluştuğu fuarda aralarında Mıgırdiç Margosyan, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Altan Öymen, İsmail Saymaz, Lal Laleş, Selçuk Erdem, Ayşe Hür, Şeyhmus Diken, Selim Temo, Çiğdem Gündeş, Vecdi Erbay gibi isimlerin bulunduğu, Türkçe ve Kürtçe yazan, çok sayıda yazar da okurlarıyla buluşacak.
Fuar boyunca yazarlar kitaplarını imzalayacak, okurlarıyla söyleşiler yapacak. Fuar panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuklar için 75 farklı kültür etkinliğine de ev sahipliği yapacak.
"Kürtçe kitaplara ilgi bekliyoruz"
Fuar daha ilk gününde kitapseverlerin akınına uğradı. Yüzlerce kitap severin fuara ilgisi yayınevlerini memnun etti. Yayınevleri temsilcileri beklentilerini VOA Türkçe’ye anlattı. Kürtçe kitap basan bir yayın evinin temsilcisi olan Şenay Kumuz, Kürtçe kitaplara daha fazla ilgi beklediklerini söyledi. Kumuz, “Bizim en temel sorunumuz Kürt okurlar kendi yayınevlerine sahip çıkmak isteselerdi, Kürt okur kitlesi yeterince oluşmadı. Daha fazla Kürt okurun yetişmesi ve manevi olarak sahip çıktıkları yayın evlerine okur olarak ta sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.
Başka bir Kürtçe Yayınevi Temsilcisi Lal Laleş ise Kürtçe okurları beklediklerini belirtti. Laleş, “Beklentimiz Kürt okurların stantlarımıza uğrayıp, Kürtçenin yeni seslerini, daha önce önemli eserler yazmış, büyük Kürtçe yazarların yeni kitaplarını görmeleri. Çünkü biliyoruz ki edebiyat ancak okurun desteğiyle gelişir” diye konuştu.
İstanbul’dan fuara katılan Kadir Soydaş ilgiden memnun olduğunu belirterek, “Böyle giderse biz de memnun kalacağız, Diyarbakır halkı da memnun kalacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Fuarda neredeyse her türden kitap bulmak mümkün. Fuar açılır açılmaz gelen okurlar birçok kitabı bir arada bulabilmenin mutluluğunu yaşadı. Bunlardan biri de üniversite öğrencisi Ferman Atabey’di. VOA Türkçe’ye konuşan Atabey, fuarların daha sık açılmasını istedi. Atabey, “Diyarbakırlıların kitaba verdiği önem bilinen bir şey. Ama fuarlar artarsa gerek öğrenciler gerek okumayı seven 35 yaş üstü insanların katılımı daha fazla olur” dedi.
Ev hanımı Mukaddes Göger ise çocuklarına kitap almak için fuara geldiğini söyledi. Göger, “Üç tane öğrencim var. Her sene fuara gelip gerek hikaye gerek deneme, her türlü kitabı buradan temin ediyoruz. Birkaç kez ziyaret ediyorum. Birçok yayın var, birçok yazarın kitabı var, hepsi çok uygun. Bu fuarın olması Diyarbakır için çok güzel” diye konuştu.
Bölgenin en önemli etkinliklerinden gösterilen kitap fuarı dokuz gün açık alacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum