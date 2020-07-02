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Diyarbakır koronavirüs alarmı! Salgında her gün yeni pik noktası yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 13:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da son iki haftada koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşandı. Günde yüzün üzerinde yeni vakanın belirlendiği kentte esnaf, maskesiz dolaşan vatandaşlara tepki göstererek, maske takmadan dışarıda dolaşanları cinayet işlemiş gibi gördüklerini söyledi.

Diyarbakır koronavirüs alarmı! Salgında her gün yeni pik noktası yaşanıyor

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Diyarbakır’da son iki hafta içerisinde koronavirüs vaka sayılarda yaşanan artış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gündeminde olduğu gibi kentte bulunan esnaflarında gündeminde.

Kentin özellikle Sur ilçesinde vatandaşların maske takmadan dolaştığı görüldü. Maskesiz dolaşanlara 900 lira cezanın kesildiği kent, salgında her gün yeni bir pik noktasını yaşıyor.

'SAĞLIK BAKANIMIZ BİZZAT SÖYLEDİ'

Maskesiz sokağa çıkan kişilere tepki gösteren esnaf İbrahim Yalaz, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Yalaz, "Lütfen maskelerinizi takın, Zaten koronavirüs vaka sayılarından artış olduğunu Sağlık Bakanımız bizzat söyledi. Ben bir esnaf olarak maske takmayan kardeşlerimizi sanki cinayet işlemiş gibi görüyorum" dedi.

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VAYA SAYISI FAZLA

Maskesiz dolaşan ve sosyal mesafe kurullarına uymayan vatandaşlara çağrıda bulunan Sur esnafı Adil Aydın da "Siz kendi hayatınızdan ve kendi canınızdan vazgeçiyorsunuz ama lütfen başka insanların canına kast etmeyin. Tüm Diyarbakır halkına çağrım lütfen maskelerinizi takınız. Maske takmak insanların hak ve hukukuna girmeyiniz anlamına geliyor. İnsanlara bulaştırmayın bu hastalığı. Bazı kişilerde hastalığın yok olduğunu iddia ediyorlar. Ama inanınız şuanda hastanelerimizde yoğunluk bulunmaktadır. Vaka sayıları Diyarbakır’da da fazladır. Bunun tek nedeni maskesiz dolaşmak, mesafe ve temizlik kurallarına uymamaktan kaynaklanmaktadır. Herkese çağrım lütfen sosyal mesafe kurlarına uyunuz, temizliğine dikkat ediniz, maskesiz dolaşmayınız ve insanların hak ve hukukuna girmeyiniz" diye konuştu.

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Diyarbakır’da son günlerde yüzün üzerinde yeni vakanın belirlendiği kent, her yeni yeni pik noktasına ulaşıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır’da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış yaşandığını bildirdi.

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(İHA)

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