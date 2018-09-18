"Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali" koşusu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bu yıl 8. düzenlenen Diyarbakır Kültür ve Karpuz Festivali etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Hipodromu'nda yapılan "Karpuz Festivali Koşusu"nu jokeyliğini Galip Kılıç'ın yaptığı New Alaçat adlı İngiliz atı kazandı.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yarışmada birinci olan atın sahibi Cevher Canlıka adına Mahmut Çizik'e kupasını verdi.
Atın jokeyi Galip Kılıç, "Atımıza sonuna kadar güvendik. İlk defa bu koşuyu kazandık. Çok mutluyum." dedi.
Koşuyu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da izledi.
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