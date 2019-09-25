DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri" kapsamında yarışmalar düzenlendi.

Valilik ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen tanıtım etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Hipodromu'nda "Karpuz Koşusu" gerçekleştirildi.

Koşuyu jokeyliğini Velat Demir'in yaptığı "Koca Oğul" adlı İngiliz atı kazandı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yarışmada birinci olan atın sahibi Ömer Demir adına Mehmet Balta'ya kupasını verdi.

Güzeloğlu ve beraberindekiler, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Tarım Müzik Korosu tarafından sunulan yöresel türküler dinletisinin ardından konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır karpuzunun kentin birçok özel ve güzel yanı gibi dünyaya tanıtılması gereken, tadılmaya değer bir değeri olduğunu dile getirdi.

Sahip olduğu 10 bin yıllık tarihi geçmişi, değerleri ve üzerinde izler bırakan medeniyetlerin çok büyük öneme sahip olduğunu ve amaçlarının bu değerleri önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Güzeloğlu, "Görev süremizin geride kalan 2,5 yılında çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Çünkü Diyarbakır'ın kendisi zaten bir dünya markası. Diyarbakır medeniyet ve insanlık gelişiminin canlı tanığı ve bunu sunan bir tarih hazinesi." diye konuştu.