Diyarbakır-Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TERÖRİSLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDEN

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

