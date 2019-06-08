HABER

Diyarbakır-Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

TERÖRİSLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDEN İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğunu açıkladı.

TERÖRİSLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDEN
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Uçurtmalar elinde özgürleşiyorUçurtmalar elinde özgürleşiyor
İşsiz şampiyonun engelsiz dayanışmasıİşsiz şampiyonun engelsiz dayanışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İstanbul'da üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Önce üst geçitten düştü, sonrası daha da korkunç! Feci olay

Lunaparkta tırtıl koptu: 4 yaralı

Lunaparkta felaket! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.