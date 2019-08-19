Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları görevden alındı

HDP’li siyasetçilerin yerine bu illerin valileri görevlendirildi.İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bu üç ismin yerine, söz konusu illerin valileri görevlendirildi.

"PKK, belediye imkânlarını kullandı"

"PKK ve uzantılarının, bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullandıklarını" belirten İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bakanlığımızca terör örgütleri ile iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, adli makamlarca Adnan Selçuk Mızraklı hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek" suçlarından dokuz ayrı soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, Mızraklı hakkında bakanlık tarafından da üç ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.