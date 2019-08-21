HABER

Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atandı - İstanbul Kadıköy'de protestoya müdahale: 16 kişi gözaltına alındı, 3 polis yaralandı

21.08.2019 01:30 | Son Güncelleme

Kadıköy ilçesinde; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın Pazartesi günü görevden alınmalarını ve yerlerine kayyım atanmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 16 kişinin gözaltına alındığını, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Kadıköy'de; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın Pazartesi günü görevden alınmalarını ve yerlerine kayyım atanmasını protesto eden gruba polis müdahale etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 16 kişinin gözaltına alındığını, müdahale sırasında 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul'da gözaltına alınan bir gösterici

Açıklamada, "Saat 20.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde "yasaya aykırı şekilde toplanan gruba yaptıkları eylemin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde defalarca anons yapıldığı" belirtildi.

İstanbul'da gözaltına alınan bir gösterici

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Gruptaki göstericilerin direnmeleri ve dağılmamaları üzerine görevlilerimizce müdahale edilmiştir. Kaçan göstericilerin yol kenarlarındaki çöp tenekelerini devirmeleri sonrasında bir esnafın tepki göstermesi üzerine, esnaf vatandaş göstericiler tarafından 3 yerinden bıçaklanmak suretiyle hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmıştır...

"Bıçaklama olayının faili olan şüphelileri yakalama çalışmaları devam etmektedir."

İstanbul'da protestolara müdahale eden güvenlik güçleri

Diyarbakır, Mardin ve Van'da gösterilere polis müdahalesi

İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne de Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in başkan vekili olarak görevlendirildiklerini açıklamıştı.

Karar Salı günü üç ilde de protesto edildi, polis gösterilere müdahale etti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sabah Diyarbakır'a tüm giriş çıkışların durdurulduğunu duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, Diyarbakır'daki kayyım protestosu sırasında bacağına aldığı cop darbesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Feleknas Uca, "Araya girdik. Vekil olduğumuzu söyledik. Polis bizi 'Sen benim vekilim değilsin' diyerek tazyikli su ile hedef aldı. Bacağıma copla vuruldu ve tazyikli su sıkıldı. Hematom oluştu" dedi.

Uca, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın da kafasına aldığı cop darbesi nedeniyle bayıldığını ve hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İki milletvekili de ilerleyen saatlerde taburcu edildi.

Mardin'de yapılmak istenen protestolara polisin müdahalesi sırasında HDP Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatımoğulları da ilerleyen saatlerde taburcu edildi.

Van'da da kayyımları protesto için bir basın açıklaması yapmak isteyen HDP milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri polis tarafından engellendi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, büyük bir sağlık problemiyle karşılaştığı için Diyarbakır, Mardin ve Van'a gidemediğini açıkladı, üç kentte yaşayanlardan özür diledi.

Pervin Buldan, "Biz 23 Haziran'da İstanbul'u almayı başardıysak; Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyumlardan almayı başarabiliriz" dedi.

Buldan, "Çağrımı başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyım atanmasını eleştirdi.

Öztrak, "Bu belediye başkanları 5 ay önce adli sicil kontrolünden geçtiler, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da geçtiler. Şimdi 5 ay sonra ne oldu da el çektiriyorsunuz? Açık söyleyeyim terörün değirmenine su taşırsınız" dedi.

Köylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılarKöylüleri isyan ettiren görüntü! 'Yetkililerden tek isteğimiz var' deyip çağrı yaptılar
Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!
İtalya Başbakanı İsitfa Ettiİtalya Başbakanı İsitfa Etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı: Geri dönsün

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa açıklaması

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Rusya'dan İdlib açıklaması: Rus askerler de operasyona katıldı

Rusya'dan İdlib açıklaması!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Brezilya'da rehine krizi kanlı bitti!

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

Önemli gelişme! Bebeği ölü doğunca hapis cezasına çarptırılmıştı

'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

'Türkiye, Suriye iç savaşına hiç bu kadar müdahil olmamıştı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.