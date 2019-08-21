Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atandı - İstanbul Kadıköy'de protestoya müdahale: 16 kişi gözaltına alındı, 3 polis yaralandı

"Gruptaki göstericilerin direnmeleri ve dağılmamaları üzerine görevlilerimizce müdahale edilmiştir. Kaçan göstericilerin yol kenarlarındaki çöp tenekelerini devirmeleri sonrasında bir esnafın tepki göstermesi üzerine, esnaf vatandaş göstericiler tarafından 3 yerinden bıçaklanmak suretiyle hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmıştır...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

Açıklamada, "Saat 20.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde "yasaya aykırı şekilde toplanan gruba yaptıkları eylemin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde defalarca anons yapıldığı" belirtildi.

İstanbul Kadıköy'de; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın Pazartesi günü görevden alınmalarını ve yerlerine kayyım atanmasını protesto eden gruba polis müdahale etti.

Uca, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın da kafasına aldığı cop darbesi nedeniyle bayıldığını ve hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Feleknas Uca, "Araya girdik. Vekil olduğumuzu söyledik. Polis bizi 'Sen benim vekilim değilsin' diyerek tazyikli su ile hedef aldı. Bacağıma copla vuruldu ve tazyikli su sıkıldı. Hematom oluştu" dedi.

Karar Salı günü üç ilde de protesto edildi, polis gösterilere müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne de Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in başkan vekili olarak görevlendirildiklerini açıklamıştı.

İki milletvekili de ilerleyen saatlerde taburcu edildi.

Mardin'de yapılmak istenen protestolara polisin müdahalesi sırasında HDP Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatımoğulları da ilerleyen saatlerde taburcu edildi.

Van'da da kayyımları protesto için bir basın açıklaması yapmak isteyen HDP milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri polis tarafından engellendi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, büyük bir sağlık problemiyle karşılaştığı için Diyarbakır, Mardin ve Van'a gidemediğini açıkladı, üç kentte yaşayanlardan özür diledi.

Pervin Buldan, "Biz 23 Haziran'da İstanbul'u almayı başardıysak; Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyumlardan almayı başarabiliriz" dedi.

Buldan, "Çağrımı başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyım atanmasını eleştirdi.