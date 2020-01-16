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  4. Diyarbakır Medya Mensupları Derneği AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını kınadı

Diyarbakır Medya Mensupları Derneği AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 22:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır Medya Mensupları Derneği AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskını kınadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Medya Mensupları Derneği (DİMED), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Mısır'ın uzun zamandan beri, ülkedeki hak ihlallerini dünyaya duyuran gazetecilere yönelik baskı uyguladığı, onları hapsederek susturmaya çalıştığı belirtildi.

Gözaltındaki AA çalışanlarından Hilmi Balcı'nın serbest bırakılmasının sevindirici olduğu vurgulanan açıklamada, diğer 3 çalışanın da bir an önce serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

"Mısır'da Sisi cuntasının zulmü her alanda sürüyor. Ülkede yaşanan baskı ve hak ihlallerine dünya çapında tepkiler yükselmemesinden cesaret alan cuntacılar, basın mensuplarını da hapsetmekten geri durmuyor." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Darbeden bu yana Mısır zindanlarına hapsedilen gazetecilerin sayısı 100'ü geçti. Uluslararası basın kuruluşlarının da yaşanan hak ihlallerine sessiz kalması, bu sayıyı daha da artırıyor. Son olarak, 15 Ocak günü Anadolu Ajansının bürosuna cunta güçleri tarafından baskın düzenlendi. Ajansın avukatı dahi ofise alınmayarak sözde arama yapıldığı aktarıldı. Ajansın, biri Türkiye vatandaşı 4 çalışanı alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldü. DİMED olarak, yaşanan bu olay nedeniyle Mısır cunta rejimini bir kez daha kınıyoruz. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, çalışanlarından Hilmi Balcı'nın serbest bırakıldığını duyurdu. Bizler de DİMED olarak diğer 3 çalışanın da bir an önce serbest bırakılması için tüm basın kuruluşlarınca Mısır rejimine baskı yapılması çağrısında bulunuyoruz. Darbeci rejim tarafından basına ket vurulmasını kabul edilemez buluyoruz. Yaşanan olay nedeniyle hem Anadolu Ajansına hem de alıkonulan basın çalışanı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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