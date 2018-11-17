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Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 19:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38'i muvazzaf asker, 44 şüpheliden 41'i yakalandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 12 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38'i muvazzaf asker, 44 şüpheliden 41'i yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38'i muvazzaf asker, 44 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Diyarbakır merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ulaşılamayan 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

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