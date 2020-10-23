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Diyarbakır merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 8’i muvazzaf asker 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 8’i muvazzaf asker 12 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, sabit hatlardan örgüt yöneticileri ile görüştüğü belirlendi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 8 muvazzaf asker, 1 ihraç edilmiş askeri personel, 2 kurum değiştiren askeri personel, 1 sözleşmesi feshedilen askeri personel ile 3 emekli askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12’si yakalanırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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