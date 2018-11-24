Diyarbakır merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda aralarında 1 binbaşı, 2 yüzbaşının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin kara kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Diyarbakır merkezli 16 ilde başlatılan operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında örgüt yöneticileri tarafından telefonla arandıkları belirlenen kişilerin adreslerini belirleyen polis; İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir'in de aralarında bulunduğu 16 ilde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamına aralarında 1 binbaşı, 2 yüzbaşının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır'a getirilirken, operasyonların devam ettiği öğrenildi.

