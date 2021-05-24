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Diyarbakır merkezli operasyonda 29 kişi gözaltına alındı

24.05.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır merkezli 5 ilde yapılan operasyonda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli operasyonda 29 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre "PKK/KCK ile ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik, terör örgütünün şehir yapılanmasında faaliyet yürütüp, haklarında gizli tanık beyanları bulunan, terör örgütünün çağrıları, emir ve talimatları doğrultusunda ölen örgüt mensuplarına düzenlenen cenaze törenlerine katılan, tüm eylemleri organize eden kişilerin tespitine yönelik" çalışmalar yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkez ile Kulp ve Silvan ilçeleri, İstanbul, Batman, Antalya ve Tunceli'de 41 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda HDP'li eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve eski HDP Diyarbakır İl Başkanı Cabbar Leygara ile bazı HDP'li il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

DW / EC, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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