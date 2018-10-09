HABER

Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonu: 90 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkezli 9 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 151 şüpheliden 90'ı gözaltına alındı.  Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılıkça yürütülmekte olan 2 ayrı soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması, (sözde toplumsal alan sorumlusu, Kadın Alan Yapılanması (TJA), ideolojik alan, kent meclisleri, kurye işbirlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve Siyasi Partiler gibi alanlarına) yönelik Diyarbakır merkezli  toplam 9 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonu: 90 gözaltı

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkezli 9 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 151 şüpheliden 90'ı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılıkça yürütülmekte olan 2 ayrı soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması, (sözde toplumsal alan sorumlusu, Kadın Alan Yapılanması (TJA), ideolojik alan, kent meclisleri, kurye işbirlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve Siyasi Partiler gibi alanlarına) yönelik Diyarbakır merkezli toplam 9 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Başsavcılık açıklamasının devamında şöyle denildi:
"KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan, şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında151 şüpheliden 90 şüpheli gözaltına alınmış 183 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir."
Diyarbakır'da gözaltına alınanlar arasında, HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı ve pazı parti yöneticileri ile gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonu: 90 gözaltıDiyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonu: 90 gözaltı

PARTNERDişlerinizi evde beyazlatmanızı sağlayacak etkili yöntemlerDişlerinizi evde beyazlatmanızı sağlayacak etkili yöntemler
Van'da 58 kaçak göçmen yakalandıVan'da 58 kaçak göçmen yakalandı
Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisiAtlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

Kedi isimleri dişi ve erkek: Klasik ve modern kedi isimleri

Mutlaka görmeniz gereken büyüleyici ağaç tüneller

Mutlaka görmeniz gereken büyüleyici ağaç tüneller

Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...

Üvey babası boyu uzun diye öyle bir şey yaptı ki...

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.