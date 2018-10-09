Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonu: 90 gözaltı (2)

İLAHİYATÇI PROFESÖR DE GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınanlar arasında, ilahiyatçı Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın da olduğu belirtildi.

Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan Prof. Dr. Nurettin Turgay'ın, Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi olduğu ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.



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