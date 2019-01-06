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Diyarbakır merkezli suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yurt dışında yaşayan bazı kişileri sahte senetle borçlandırıp, banka hesaplarındaki paralarını icra yoluyla alan suç örgütüne yönelik 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 5 ilde sahte senetle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışında yaşayan bir kişinin Diyarbakır'da bir banka şubesindeki parasının sahte belge düzenlenerek icra yoluyla alındığına ilişkin savcılığa yaptığı başvurunun ardından çalışma başlattı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Polis 3 milyon liranın çekilmesini engelledi

Bu olayın ardından araştırmasını genişleten ekipler 4 ay süren çalışma sonucunda suç örgütünün, özellikle yurt dışında yaşayıp Türkiye'deki banka hesaplarında yüklü miktarda parası bulunan ve uzun zaman hesabında işlem yapmayan kişiler adına sahte borç senedi düzenlediğini belirledi.

Şebeke üyelerinin sahte ikametgah ve kimlik düzenlemek suretiyle usulsuz tebligat yaptırarak, söz konusu kişilerin banka hesaplarına haciz koydurduğunu tespit etti.

Polis, örgüt üyelerinin bu yöntemle 9 kişinin banka hesabındaki 5 milyon lirayı çekmeye çalıştığını belirlemesinin ardından söz konusu kişileri telefonla ikaz etmeye çalıştı. Ancak bu kişiler polis tarafından arandıklarına inanmadı.

Bunun üzerine görevliler, bu kişileri veya yakınlarını polis merkezine davet ederek durumu iletti. Polis ekipleri bu sayede hesaplardan yaklaşık 3 milyon liranın çekilmesini engelledi.

Diyarbakır merkezli, İzmir, İstanbul, Gaziantep ve Ordu'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında suç örgütü liderinin de yer aldığı 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler "Suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Polis, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için özellikle yurt dışında oturanların e-Devlet üzerinden haklarında icra dosyaları olup olmadığını kontrol etmelerini, şüpheli bir durum fark etmeleri durumunda konuyu emniyete bildirmelerini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
12 gözaltı Diyarbakır dolandırıcılık

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