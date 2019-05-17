Diyarbakır merkezli tefeci operasyonu: 26 gözaltı

Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkezli 6 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Batman'da tefecilere yönelik operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda adreste arama yapıldı. Yaklaşık 9 ayda 280 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirtilen 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Diyarbakır'a getirilip, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli ise aranıyor.

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