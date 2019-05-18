Diyarbakır merkezli tefeci operasyonunda 15 tutuklama

Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkezli 6 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişiden 15'i mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Batman'da tefecilere yönelik operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda adreste arama yapıldı. Yaklaşık 9 ayda 280 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirtilen 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Diyarbakır'a getirilip, sağlık kontrollerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 11'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

