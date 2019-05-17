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Diyarbakır merkezli tefecilik operasyonu: 26 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkezli tefecilik operasyonu: 26 gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yoluyla haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşık 4 aydır sürdürülen çalışmalar sonucu, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Batman, Adana ve Konya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, belgede sahtecilik ve pos cihazı kullanarak tefecilik yaptıkları gerekçesiyle aralarında iş insanlarının da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, tefecilik nedeniyle 80 kişinin mağdur olduğu, bazı mağdurlar adına kimlik bilgileri kullanılarak şirketler kurulduğu, yaklaşık 9 ayda 280 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.

Firari 7 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

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Diyarbakır operasyon

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