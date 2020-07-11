Diyarbakır Mermerine Kadın Eli Değdi

Dünyanın birçok ülkesinde evleri, sarayları, resmi binaları süsleyen Diyarbakır mermeri kadınların elinden çıkıyor. Bu kadınlardan biri de Seda Berekatoğlu. Zamanı mermer ocağı ve fabrika arasında geçen Berekatoğlu, günün geri kalanını da çocuklarına ayırıyor.

Diyarbakırlı işkadını Seda Berekatoğlu, güne mermer ocağında başlıyor. Günün ilk ışıklarıyla ocağa giden Berekatoğlu, ocaktan çıkan mermerleri kontrol ettikten sonra yöneticisi olduğu fabrikaya dönüyor.Önce müşterilerin siparişleri için kesilecek blokları belirliyor.

Bloklar kesime giderken Berekatoğlu işin en ağır bölümü olan fabrikaya geliyor. Elinde ölçüm aletleri, yanında kadın bir mühendis, üretim bandından çıkan mermer tabaklarını inceliyor. Fabrikanın çalışanları erkek olsa da işin başında Berekatoğlu ve kadınlardan oluşan ekibi var. Berekatoğlu’nun son yıllardaki hayatı mermer ocağı ve fabrika arasında geçiyor.

Peki bir kadın erkek mesleği olarak bilinen mermerciliği neden seçti?

Mermercilik Berekatoğlu’nun baba mesleği. Amerika’da eğitim gören Berekatoğlu, mesleği babasından devralmış. Hikayesini VOA Türkçe’ye anlatan Berekatoğlu, işe başlarken hiç korkmadığını söyledi. Berekatoğlu, “Daha o yıllarda mermere merak sardım ve zaten doğal taşları çok seviyordum, doğal taşlarla ilgileniyordum. Ailemin de böyle bir girişimde bulunması ile algım tamamı ile o yöne doğru kaydı. Bu yüzden bu sektörü seçtim. Açıkçası hiç gözüm korkmadı. Bu arada çok da çaba sarf ettim. Erkek egemen bir sektör. Benim bahsettiğim 90'lı yıllar, sektör bile doğru düzgün bilinmiyordu ama o zaman hiç gözüm korkmadı” dedi.