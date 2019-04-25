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Diyarbakır Orta Doğu'nun "sağlık üssü" olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Alanında uzman hekim ve sağlık personeli, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimiyle Avrupa standartlarında hizmet sunan Diyarbakır'daki kamuya ait ve özel hastaneler, Orta Doğu ülkelerindeki hastalara da şifa dağıtmak istiyor - Bu kapsamda, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin de yer aldığı hastaneler, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen fuarda tanıtım yaptı - DTSO Başkanı Mehmet Kaya: - "Hastanelerimizin sunduğu kaliteli hizmet sayesinde Diyarbakır, Orta Doğu'nun gözde sağlık merkezi haline gelecek" - Memorial Diyarbakır Hastaneleri Koordinatörü Abdurrahman Aktaş: - "Diyarbakır sağlık turizminde Orta Doğu'nun Antalya'sı olacak" - Genesis Hastanesi Uluslararası Sağlık Birim Sorumlusu Abdülkerim Karadeniz: - "Irak'tan aylık gelen yaklaşık 200 hastayı tedavi ediyoruz. Hedefimiz günde 200 Iraklı hastaya hizmet sunmak"

ERBİL (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Orta Doğu'nun "sağlık üssü" olmayı hedefleyen Diyarbakır, sağlık turizminden hak ettiği payı almak için tanıtım atağına kalktı.

Alanında uzman sağlık personeli, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimiyle Avrupa standartlarında hizmet sunan Diyarbakır'daki kamuya ait ve özel hastaneler yabancı hastalara da şifa dağıtıyor.

Orta Doğu ülkelerinden daha fazla hastaya tedavi imkanı sağlamayı hedefleyen hastaneler, bu kapsamda Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen 11. Uluslararası İnşaat ve Yapı Fuarına katılarak tanıtım yaptı.

Hastane yetkilileri sundukları hizmetlerle ilgili bilgilendirme yaparken, hastane standartları Iraklılardan büyük ilgi gördü.

- "Diyarbakır, Orta Doğu'nun gözde sağlık merkezi haline gelecek"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık turizminin, hitap ettiği bütçe ve oluşturduğu katma değer açısından stratejik bir sektör haline geldiğini belirterek, sağlık turizminin istihdama ve döviz girdisine çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Diyarbakır'ın tarih boyunca Orta Doğu ülkeleri için önemli bir ticaret merkezi olduğuna işaret eden Kaya, son yıllarda kentte açılan çok sayıda özel hastane sayesinde sağlık hizmetlerinde önemli gelişme kaydedildiğini belirtti.

Irak başta olmak üzere Orta Doğu'daki ülkelerden binlerce hastanın tedavi için Avrupa ülkelerine gittiğini dile getiren Kaya, bu hastaların Diyarbakır'daki kamuya ait ve özel sağlık kuruluşlarında da aynı hizmeti alabileceğini aktardı.

Kaya, bu konuda Iraklıları bilgilendirmek amacıyla Erbil'de düzenlenen fuara hastane temsilcilerini de dahil ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Diyarbakır-Erbil uçak seferleri kısa süre önce başladı. Habur Sınır Kapısı da modernize ediliyor. Bu sayede Irak'taki hastalar çok kısa sürede Diyarbakır'daki hastanelere ulaşabiliyor. Konaklama ihtiyacını karşılayacak çok sayıda güzel otelimiz var. Diyarbakır'ın sağlık turizminden hak ettiği payı alması için Valilik ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile ortak önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hastanelerimizin sunduğu kaliteli hizmet sayesinde Diyarbakır Orta Doğu'nun gözde sağlık merkezi haline gelecek."

- "Tedavi için çok uzaklara gitmelerine gerek yok"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Selçuk Tunik, Diyarbakır'daki hastanelerin sunduğu hizmet kalitesinin Irak'takilerden çok daha iyi olduğunu vurguladı.

"Erbil'deki temaslarımızda sağlık hizmetindeki eksikliği yerinde gördük. Burada yaşayan insanları, Avrupa kalitesinde hizmet sunduğumuzla ilgili bilgilendirmek için geldik. Diyarbakır'a kültürel yakınlık da var. Tedavi için çok uzaklara gitmelerine gerek yok." diyen Tunik, üniversite hastanesinin tedavi imkanlarının uygun olduğunu aktardı.

- "Hastayı Erbil'deki evinden alıp hastanemizde tedavi ediyoruz"

Memorial Diyarbakır Hastaneleri Direktörü Abdurrahman Aktaş, her yıl 100 ülkeden yaklaşık 20 bin hastayı Türkiye'de tedavi ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'daki hastanelerine ayda 200 Irak vatandaşının tedavi için geldiğine işaret eden Aktaş, Irak'taki hastaların Avrupa ülkeleri yerine Diyarbakır'ı tercih etmesi için çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda "Evden eve tedavi kampanyası" başlattıklarını anlatan Aktaş, "Hastayı Erbil'deki evinden alıp hastanemizde tedavi ediyoruz. Ardından evine geri getiriyoruz. Sağlık turizmi Türkiye için çok büyük önem taşıyor. Sosyolojik yakınlık Diyarbakır için büyük bir fırsat. Son dönemde bölgede çok iyi gelişmeler yaşandı. Diyarbakır sağlık turizminde Orta Doğu'nun Antalya'sı olacak." şeklinde konuştu.

- "Kaliteli hizmeti görünce mutlu kalıyorlar"

Genesis Hastanesi Uluslararası Sağlık Birim Sorumlusu Abdülkerim Karadeniz, Irak'taki hastanelerin sunduğu hizmet kalitesinin Diyarbakır'dakilerden çok daha geride olduğunu söyledi.

Karadeniz, hastanelerinde her branşta tedavi hizmeti sunduklarını dile getirerek, "Irak'tan aylık gelen yaklaşık 200 hastayı tedavi ediyoruz. Hedefimiz günde 200 Iraklı hastaya hizmet sunmak. Irak'taki hastanelerin imkanları ve teknolojik kapasiteleri yetersiz. Hastanemizdeki kaliteli hizmeti görünce mutlu kalıyorlar. Ancak burada yeterince bilinmiyoruz." diye konuştu.

Bu amaçla fuara katıldıklarını aktaran Karadeniz, hastaneyi tanıtarak, indirimli hizmet vereceklerini ifade etme fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.

Standı ziyaret eden Iraklılar ise bundan sonra tedavi için Diyarbakır'ı tercih edeceklerini söylediler.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Erbil Orta doğu

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