Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık turizminin, hitap ettiği bütçe ve oluşturduğu katma değer açısından stratejik bir sektör haline geldiğini belirterek, sağlık turizminin istihdama ve döviz girdisine çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Orta Doğu ülkelerinden daha fazla hastaya tedavi imkanı sağlamayı hedefleyen hastaneler, bu kapsamda Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen 11. Uluslararası İnşaat ve Yapı Fuarına katılarak tanıtım yaptı.

Alanında uzman sağlık personeli, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimiyle Avrupa standartlarında hizmet sunan Diyarbakır'daki kamuya ait ve özel hastaneler yabancı hastalara da şifa dağıtıyor.

ERBİL (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Orta Doğu'nun "sağlık üssü" olmayı hedefleyen Diyarbakır, sağlık turizminden hak ettiği payı almak için tanıtım atağına kalktı.

Diyarbakır'ın tarih boyunca Orta Doğu ülkeleri için önemli bir ticaret merkezi olduğuna işaret eden Kaya, son yıllarda kentte açılan çok sayıda özel hastane sayesinde sağlık hizmetlerinde önemli gelişme kaydedildiğini belirtti.

Irak başta olmak üzere Orta Doğu'daki ülkelerden binlerce hastanın tedavi için Avrupa ülkelerine gittiğini dile getiren Kaya, bu hastaların Diyarbakır'daki kamuya ait ve özel sağlık kuruluşlarında da aynı hizmeti alabileceğini aktardı.

Kaya, bu konuda Iraklıları bilgilendirmek amacıyla Erbil'de düzenlenen fuara hastane temsilcilerini de dahil ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Diyarbakır-Erbil uçak seferleri kısa süre önce başladı. Habur Sınır Kapısı da modernize ediliyor. Bu sayede Irak'taki hastalar çok kısa sürede Diyarbakır'daki hastanelere ulaşabiliyor. Konaklama ihtiyacını karşılayacak çok sayıda güzel otelimiz var. Diyarbakır'ın sağlık turizminden hak ettiği payı alması için Valilik ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile ortak önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hastanelerimizin sunduğu kaliteli hizmet sayesinde Diyarbakır Orta Doğu'nun gözde sağlık merkezi haline gelecek."