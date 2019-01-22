Diyarbakır OSB'de yeni yatırımların önü açılacak

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, AA muhabirine, 218 firmanın üretim yaptığı OSB'de bugüne kadar kimyasal işlem gerektiren yatırımların gerçekleşmediğini, sürekli ertelendiğini söyledi.

Tesisin yapımına başlanmasıyla eş zamanlı olarak OSB'de ilk etapta Ünteks, Deniz Eksport, İskur, Miray ve Best Can Tekstil tarafından 436 milyon lira yatırımla bin 770 kişiye istihdam sağlayacak 5 tekstil fabrikası kurulacak.

OSB yönetimi, fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtma özelliğine sahip tesisin ihalesini kazanan firmayla 36,8 milyon liralık sözleşme imzalayarak yer teslimi yaptı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması sayesinde yatırım için cazip hale gelen Diyarbakır OSB'ye girişimcilerin beklediği arıtma tesisi yapılıyor.

Teşvik uygulamasında Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 6. bölgeye yatırım yapacaklara sigorta primi, kurumlar vergisi, enerji ve kredi desteği gibi avantajlar sunulduğuna işaret eden Odabaşı, 5 yıl öncesine kadar 3 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de bu süre içinde fabrikaların devreye alınmasıyla çalışan sayısının 7 bin 500'e ulaştığını bildirdi.

- Cumhurbaşkanı talimatı verdi

Özellikle büyük firmaların kurmak istediği tekstil fabrikalarına atık su arıtma tesisi olmadığı için yer tahsisi yapamadıklarını anlatan Odabaşı, bu nedenle de OSB'nin yeterince gelişme gösteremediğini aktardı.

Odabaşı, bir süre önce Diyarbakır'ı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atık su arıtma tesisi yapılmasına ilişkin taleplerini iletme fırsatı bulduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sayesinde kısa süre içinde atık su tesisinin ihalesi yapılarak temeli atıldı. 36 milyon 800 bin lira tutarındaki tesis 2 yılda tamamlanacak. Cumhurbaşkanımıza büyük katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.