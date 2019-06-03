Diyarbakır Otogarı’nda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Diyarbakır’da Ramazan Bayramı dolaysısıyla Arife günü Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yoğunluk başladı.

Bayram tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen ve şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne akın etti. Bilet fiyatlarının bayram nedeniyle artırılmasına rağmen biletler günler öncesinden tükenirken, birçok firmanın çıkardığı ek sefer biletlerinin de tükendiği öğrenildi.

Yoğunluğun olduğunu ifade eden otobüs sürücüsü Rıdvan Aydemir, gidiş gelişlerde her iki yönlü olarak yoğunluğun olduğunu dile getirdi. Aydemir, "Yakıt ücretleri pahallı olmasıydı, bunun yansıması bizlere olurdu. Bir haftadan bu yana gidiş 41, geliş 41 olmak üzere 82 yolcuyu Mersin’e götürüyoruz ve Mersin’den de Diyarbakır’ getiriyoruz.Yolcu yoğunluğu da bulunuyor" dedi.

Irak’ın Erbil kentinden Diyarbakır’a bayram tatili için geldiğini belirten Mesut Beyazıt isimli yolcu ise "Erbil’de çalışıyorum. Bayram dolayısıyla ailemi görmek için Diyarbakır’a geldim. Yolculuk biraz yorucu geçti. Bayram dolayısıyla Diyarbakır’da olduğu gibi Erbil’de de yoğunluk vardı. Fakat eski bayramların havasını bu bayramda his edemedim. Herkese iyi bayramlar dilerim" diye konuştu.

Öte yandan yoğunluğun Ramazan Bayramı’nda da süreceği öğrenildi.