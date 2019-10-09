Diyarbakır pamuğunun ilin adı ile satışı başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da üretimi yapılan pamuk, ilin adıyla satışa sunuldu.

Türkiye'nin pamuk üretiminin yüzde 10'unun yapıldığı Diyarbakır'da, ticaret borsası yönetimi, sektör temsilcileriyle yürütülen görüşmelerin ardından ilde üretilen pamuğun "Diyarbakır pamuğu" adıyla satışa sunulmasına karar verilmesi üzerine Diyarbakır Ticaret Borsasında korbey işlemleri (alıcı, satıcı ve aracıların buluştuğu, teminat yerine sözlerin geçerli olduğu sistem) başladı.

İlk satış işlemine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, bütün üreticilere bu yılın bereketli, hayırlı ve bol kazançlar getirmesini dilediğini söyledi.

Satıcı ve alıcılar için bu işlemin hayırlara vesile olmasını dileyen Güzeloğlu, pamuğun sanayi ve tarım için önemine değinerek, şöyle dedi:

"Dünyanın sayılı pamuk üretici olan ülkemizde Diyarbakır bugün itibarıyla rekoltesi ile dördüncü sırada. Pamuğun birçok alanda girdi değeri söz konusu. Diyarbakır, pamuk üretiminin ve kalitesinin çok önemli ve belirleyici bir kenti. Geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl rekoltenin yaklaşık 80 bin ton artmasını bekliyoruz.