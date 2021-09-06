Diyarbakır Pandemiye Rağmen Tekstil Merkezi Oluyor

Pandemi döneminde zor zamanlar geçiren Diyarbakır'daki tekstilciler toparlanmaya başladı. Birçok ülkeye tekstil ürünleri ihraç eden Diyarbakır özellikle tekstil alanında merkez olmaya doğru ilerliyor. Halen 35 tekstil fabrikasının bulunduğu kentte 2022'nin sonuna kadar 70 fabrika daha açılacak. Hedef tekstilde 30 bin kişiyi iş sahibi yapmak.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 faal tekstil ve konfeksiyon fabrikasının bulunduğu Diyarbakır, Türkiye'nin yeni tekstil merkezi olmaya aday. Pandemi döneminde zor günler yaşayan kentin tekstil sektörü toparlanmaya başladı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kentteki iş örgütleriyle birlikte, tekstil sektöründeki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla, Diyarbakır'ın en büyük tekstil fabrikalarından birinde gazetecilerle biraraya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Kaya, 6 tekstil boyama fabrikasının yakında faaliyete gireceğine dikkat çekerek, 2022 yılının sonuna kadar 70 fabrikanın üretime başlayacağını belirtti. 50 yatırımcının da sıra beklediğine dikkat çeken Kaya, kenti tekstil merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kaya, "Ek Organize Sanayi oluşturmayla ilgili Sanayi Bakanımız da görüşüldü. Bunu da yaptığımızda Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde hedeflediğimiz 10 bin rakamı 30 bin rakamına çıkacak. Hedeflediğimiz süreç, tekstil organize sanayi bölgemizle birlikte, buraya yapılacak olan boyama fabrikaları ve iplik fabrikalarıyla birlikte hızla hayata geçecek. Buradaki temel amacımız gerçekten burayı tekstil ve hazır giyim üssü haline getirmek" dedi.

Tekstilin kentin ihracatında yüzde 30 paya sahip olduğuna dikkat çeken Kaya, kentin ihracat rakamlarını da paylaştı. Kaya, ihracat rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek şunları söyledi: "Diyarbakır ihracatı şu anda toplamda 250 milyon dolar görünse de tek tek firmalarla konuştuğumuzda, kentteki üretilenin ihracatının normal rakamının 1 milyar dolar olduğunu söyleyebilirim. Maalesef gerek TİM, gerekse ihracatçılar, ihraç edilme şekilleri, ihracatçı birlikleri her ilde sağlıklı örgütlenmediği için ilin gerçek rakamı maalesef yansımamakta. Bu da bizim birçok gelirimizi engellemektedir. Normalde 1 milyar doların üzerinde olan ihracatımız resmi rakamlara baktığınız zaman 250 milyon dolar."

"Hedef en az 20 bin istihdam"

Daha sonra söz alan Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkan Yardımcısı Şefik Özdil, tekstil sektörünün pandemiden çok etkilendiğini söyledi. Çalışmalara başlarken sektörün 6 bin çalışanının olduğuna dikkat çeken Özdil, rakamın şu anda 18 bine çıktığını belirtti. Pandeminin yarattğı tahribatın giderilmeye başladığını söyleyen Özdil, "Derneği kurduğumuzda 6 bin çalışanımız vardı, şu anda 18 bin civarında çalışanımız var. Başardığımız hizmetlerimizden biri Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ydi. 2011 yılında start verdik şu anda çok şükür belli bir seviyeye geldik. Bittiğinde amacımız 20 binin üzerinde çalışan bulundurmak. Bütün işletmeler için herkes bir arayışa geçti. Hatta bir ara sağlık malzemelesi gönderiyorduk. Bu dönem içinde işletmeden birçoğu yıprandı, fazla derecede geriye düştü. Fakat buna rağmen fabrikalarından geri kalmamaları çok değerliydi. Bu süreci biraz zor geçirdik. Avrupa'da birçok yer kapalıydı, bir çoğumuz Avrupa'ya çalışıyoruz. Avrupa'da birçok yer kapandığı için, satış olmadığı için dönem dönem mecburi izin veya kısa çalışma ödeneği ile faydalanma üzerine geçirdi. Tekstil sektörü bu konuda genel anlamda çok etkilendi" diye konuştu.

Diyarbakır'dan dünyaya ihracat

Toplantının yapıldığı Ünteks Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edip Ünver ise çalışan sayısını 3 bine çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Yıllık 70 milyon dolar ihracat yatıklarını vurgulayan Ünver, "İhracatımız tam olarak 70 milyon dolar. Diyarbakır'da toplam 3 bin kişi istihdam edeceğiz. Şu anda bin 100 kişi çalışıyor. Boyahane ile beraber 3 bin kişi çalıştıracağız. Rusya'da da bir boyahane açıyoruz. İhracatımızı İspanya, Rusya, Avrupa ülkelerine yapıyoruz" şeklinde konuştu.

