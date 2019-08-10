Diyarbakır polisi kurban satıcılarına hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan 5 hayvan pazarında eş zamanlı uygulama yaparak vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı uyardı. Kentin farklı noktalarından bulunan ve eş zamanlı olarak 5 farklı kurban satışı yapılan pazarı ziyaret eden ekipler satıcıları ve alıcıları broşür dağıtarak uyardı.

Kurbanlık hayvan satıcılarına broşür dağıtılarak bilgi verildi

Kurban pazarlarında hayvan satıcılarına alışveriş sırasında aldıkları paranın sahte olup olmadığını kontrol etmelerini, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği, şüpheli durumlarda neler yapılabileceğini uygulamalı olarak anlatan polis ekipleri, dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini, paraların sayılarak alınmasını ve üzerlerinde fazla bulundurmamaları gerektiğini bildirdi.