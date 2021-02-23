Diyarbakır polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Diyarbakır’da son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 37 milyon lira olan 621 kilogram esrar, 2,5 kilo metamfetamin, bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 132 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotim görevlilerince sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesi amacıyla 16 Şubat 2021 günü torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 19 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde toplam 603 operasyon gerçekleştirilirken, operasyonlar neticesinde 132 gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 37 milyon lira olan 621 kilogram esrar, 2,5 kilo metamfetamin, bin 800 adet uyuşturucu hap, 18 adet çeşitli çap ve ebatlarda silah ve silahlara ait 95 adet fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin lira ve 200 dolar ele geçirildi. Torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Diyarbakır genelinde kapsamlı çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

