Diyarbakır polisinden silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve silah mühimmatı kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 Kalaşnikof tüfek, 9 tabanca, çeşitli çap ve özelliklerde 96 fişek, 2 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'da 9, Şanlıurfa'da 1 kişi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti
Metroda yayılarak oturan erkeklere 'sulu' uyarı
Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...
Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu
Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti
Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor
AK Parti ve MHP ittifakı 2023'e kadar sürecek!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
Okuyucu Yorumları 0 yorum